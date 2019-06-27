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Aşırı sıcaklar arıları olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde arıcılar son günler de yaşanan aşırı sıcakların arıların çalışmalarını olumsuz etkilediklerini söylediler.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:22
Aşırı sıcaklar arıları olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde arıcılar son günler de yaşanan aşırı sıcakların arıların çalışmalarını olumsuz etkilediklerini söylediler.


Arı üreticileri arıları sıcaklardan koruyabilmek için farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Sıcaktan bunalan arıların kovanlarını terk ederek koloniler halinde ağaçlara konarak serinlemeye çalıştıklarını söyleyen Hamamlı Mahallesinden Havva İnceoğlu, "Birçok arıcının arılarının kovandan serinlemeye çıkmak için çıktıkları anda kaybolduğu veya meraklıları tarafından bulundukları yerden alındıklarını" ifade etti.


Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan da, Manyas ilçesinde kayıtlı 33 arıcının bulunduğunu bu arıcılara ait 3 bin 300 civarında arı kovanının bulunduğunu ve arıların sıcaklardan dolayı sabah erken saatlerinde çiğ olayı varsa polen toplamaya çıktıklarını aksi halde çalışamadıklarını vurgulayarak, arıcıların da artıkbahar ballarını kovanlardan almaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:22
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