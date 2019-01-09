Aşırı sağcılar BM Göç Anlaşması'na karşı sosyal medyadan örgütlenmiş

ANKARA (AA) - Avrupa'daki aşırı sağcı grupların, sosyal medyadan yaptıkları dezenformasyon ve algı kampanyaları nedeniyle bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Göç Anlaşması'nı desteklemekten vazgeçtikleri iddia edildi.

Politico'nun haberine göre, aşırı sağcı grupların sosyal medyadan koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar nedeniyle Avrupa'daki bazı hükümetler, BM Göç Anlaşması'ndan desteklerini geri çekmeye başladı.

İslam karşıtı, aşırı sağ ve neonazi sempatizanlarından oluşan grubun geçen yıl eylülde başlattığı kampanya, Avrupa'da göç anlaşmasının gündem olmasına neden oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlar, videolar ve online imza kampanyaları sonucu Avrupalı politikacılar, BM Göç Anlaşması'na yönelik tavırlarını gözden geçirmeye başladı.

Kampanyalar, Belçika'da hükümet krizine yol açarken, federal hükümetin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) anlaşmanın imzalanması tartışmaları neticesinde hükümetten çekildiğini açıkladı.

Aşırı sağcıların mesajlarını kitlelere ulaştırmada etkili olduklarına işaret edilerek, bu grupların medyadaki çalışmalarının Avusturyalı aşırı sağcı aktivist Martin Sellner ve Youtuber'lar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Hollanda'daki Tilburg Üniversitesinden Ico Maly, "Dünyadaki aşırı sağcı partilere baktığınızda, hepsinin bir ağın parçası olduğunu görüyorsunuz. Tüm bu aktörler birbirlerini bilgilendirir ve politik konumlarını benimser." ifadelerini kullandı.

- Sosyal medyanın BM Göç Paktı'na etkisi

Haberde, internetteki aşırılıkçı faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürüten Stratejik Diyalog Enstitüsünün (ISD), göç anlaşmasıyla ilgili Avrupa'da devam eden tartışmalar hakkındaki raporu da paylaşıldı.

Raporda, aşırı sağcıların Twitter, Facebook ve Youtube'da ekim ayında yürüttükleri çalışmalarının göç anlaşması tartışmalarını önemli oranda etkilediğinin altı çizildi.

Raporda, anlaşmanın eylül ortasına kadar çok fazla gündeme gelmediği ancak aşırı sağcı grupların sonraki dönemlerde sosyal medyadaki dezenformasyonlarıyla anlaşmanın daha fazla konuşulur hale geldiği vurgulandı.

Haberde, aşırı sağcı yazar Thomas Böhm ve İslam karşıtlarının konuyu gündemde tutmasıyla, 31 Ekim'den sonra BM Göç Anlaşması'nın sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdiğine değinildi.

- Martin Sellner gibi aşırı sağcılar devrede

ISD araştırmalarına göre, Sellner tarafından BM Göçmen Paktı'na karşı oluşturulan imza kampanyasının, Alman sosyal medya kanallarında en çok paylaşım yapılanlar listesine girdiği belirtildi. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin de Sellner'i "Avrupa aşırı sağının yeni yüzü" olarak tanımladığı ifade edildi.

Haberde, Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'in göç anlaşmasıyla ilgili rahatsızlığını dile getirmesinin Sellner için ilham kaynağı olduğu ve Avusturyalı aktivistin "bilgi savaşı" adını verdiği videosunda göç anlaşmasını "Avrupa halkının ölümü" olarak yorumladığına vurgu yapıldı.

Tüm bu tartışmaların ardından ekim ayında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hükümetin göç anlaşmasından çekileceği kararını açıkladı.

Avusturya hükümetinin aldığı kararın ardından İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de anlaşmaya destek vermeyeceklerini duyurdu.

Kurz'un çekilme hamlesi, Hollanda, Belçika, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde de aynı tartışmayı başlattı.



- BM Göç Anlaşması



BM Göç Anlaşması görüşmeleri, 193 üye ülkenin, Eylül 2016'da Mülteciler ve Göçmenler için New York Deklarasyonu'nu, "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" olarak geliştirme kararı almasıyla başladı.

Bu tarihten itibaren göçmen sorununa küresel yaklaşım oluşturulması için başlayan çok yönlü çalışmalar, Temmuz 2018’de "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" anlaşması ile tamamlandı.



Anlaşma göç konusunu küresel ölçekte her yönüyle ele alarak, yasal bir zeminde çözmeyi hedefliyor.



BM Göç Paktı, Fas'ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık'ta yapılan oylamada, 150'den fazla ülkenin anlaşmaya destek oyu vermesiyle kabul edildi. Macaristan, Polonya ABD, Çek Cumhuriyeti ve İsrail ret oyu kullanmıştı. Cezayir, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Şili, İtalya, Letonya, Libya, Lihtenştayn, Romanya, Singapur ve İsviçre ise çekimser kalan 12 ülke arasında yer aldı.

Anlaşmanın nihai oylaması Eylül 2019'da BM Genel Kurulu'nda yapılacak.



















































