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Aşırı sağcı Yiannopoulos'un Avustralya'ya girişi yasaklandı

Breitbart haber sitesinin eski editörü aşırı sağcı Milo Yiannopoulos'un, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından yaptığı İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Avustralya'ya girişine izin verilmeyecek

16 Mart 2019 Cumartesi 22:14
Aşırı sağcı Yiannopoulos'un Avustralya'ya girişi yasaklandı

ANKARA (AA) - Avustralya Federal Göçmen Bakanı David Coleman, Breitbart haber sitesinin eski editörü aşırı sağcı Milo Yiannopoulos'un, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından yaptığı İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Avustralya'ya girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Göçmen Bakanı Coleman, yaptığı yazılı açıklamada, Yiannopoulos'un bu yıl yapmayı planladığı söyleşi turu için ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Coleman, aşırı sağcı Yiannopoulos'un sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yiannopoulos'un Christchurch terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadaki yorumları dehşet verici, nefret dolu ve bölücü. Christchurch'teki terörist saldırı, dinlerini barışçıl şekilde uygulayan Müslümanlara yapıldı. Bu, kusursuz bir kötülük eylemiydi. Avustralya, bu insanlık dışı eylemi kınayan Yeni Zelanda ve dünyadaki Müslüman topluluklarla birlikte duruyor."

ABD'de yayın yapan ve alternatif sağcı çizgisiyle tanınan Breitbart sitesinin eski editörü Yiannopoulos, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan İslamofobik terör saldırıları sonrası Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'ı "barbar ve yabancı dini kültür" olarak nitelemişti.

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Milo Yiannopoulos, pedofili içerikli bir yorumundan sonra kamuoyunda oluşan baskılara dayanamayıp 2017'de Breitbart'taki görevinden istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:14
  1. aşırı sağ
  2. Avustralya
  3. İslam
  4. Milo Yiannopoulos

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