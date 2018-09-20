Aşırı sağcı liderden 'akıl sağlığı raporu' istemi!
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransız aşırı sağcı lider Pen'i mahkeme psikologlara yönlendirdi.20 Eylül 2018 Perşembe 17:16
Fransa'da bir mahkeme, Twitter'da DEAŞ'ın bazı infaz fotoğraflarını paylaşan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'in akıl sağlının yerinde olup olmadığına bakılmasını talep etti.
Paris'teki Nanterre mahkemesinin kararını Twitter hesabından duyuran Le Pen, "Twitter mesajlarımla DEAŞ dehşetini kınadığım için adalet sistemi beni psikologlara havale etti. Daha ne kadar ileri gidecekler? Bu rejim bizi gerçekten korkutuyor" dedi.
Le Pen, kararı "halüsinasyon" olarak niteledi.
Eski adıyla Ulusal Cephe'nin lideri olan Marine Le Pen, 2017'de cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.
KAYNAK: BBC TÜRKÇE
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