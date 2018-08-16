Aşırı sağcı Almanlardan kurban karşıtlığı

Münübe Yılmaz

Almanya’daki aşırı sağcı parti ADF, kurban bayramı öncesi yeni bir ırkçı kampanya başlatarak, Müslümanların kurban kesimini hedef alan afişleri Cami ve Müslüman lokallerin önlerine astı. Irkçı ve İslamofobik eylemleriyle bilinen ADF, #MähToo etiketiyle başlattığı kampanyayı Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin özellikle Hannover, Baunschweig ve Salzgitter şehirlerinde düzenliyor. Üzerinde kuzu resimlerinin bulunduğu arabalar ile şehirleri turlayan aşırı sağcılar, #MähToo etiketini kurban kesimi karşıtı afişlerini de sokak lambalarına, camilere ve Müslüman kurumlarının lokallerine yapıştırdı. #Mähtoo etiketi ile toplumda hayvan haklarını koruma yönünde farkındalık başlatmaya çalıştığını iddia eden AFD, Aşağı Saksoksonya Fraksiyonu’nun, hayvanların şoksuz kesilmesi ile ilgili özel izinlerin yasaklanması yönünde talepte bulundu. Talebin reddedilmesi üzerine böyle bir eyleme giriştiğini iddia eden AFD, sitelerinde “İnancı için helal et kesimine ihtiyaç duyanlar, hayvan haklarının korunmadığı ülkelerine geri dönsünler. Biz Aşağı Saksonya’da hayvana zulmü desteklemiyoruz.“ ifadelerine yer verdi. AFD Aşağı Saksonya Fraksiyon başkanı Dana Guth, yaptığı açıklamada, helal et kesiminin “acımasızca” olduğunu ileri sürerek, bu şekilde hayvanların acı dolu ve yavaş ölduğünü savundu.

Müslümanlardan sert tepki

Kurban kesimini engellemek üzere sokak lambaları’nın yanı sıra camilere ve Müslüman lokallerinin önlerine yapıştırılan afişler, Hannover Müslüman topluluğu tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Hazırlanan afişlerin, nazi zamanında Yahudi dükkanlarına yapıştırılan davut yıldızına benzediği aktarıldı.