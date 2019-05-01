0553 313 94 23

Mezhepçi Birgün 'fitre miktarı' üzerinden yine algı yapmaya kalkıştı!

Aşıcı mezhepçi Birgün gazetesi din konusundaki cahilliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Diyanet’in belirlediği fitre hesabı üzerinden ekonomiyi eleştirmeye kalkan gazete rezil oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
Mezhepçi Birgün 'fitre miktarı' üzerinden yine algı yapmaya kalkıştı!

Solak medyanın yüz karalarından aşırı mezhepçi Birgün gazetesi imza attığı bir haberle daha rezil oldu.

Din düşmanı yayınlarıyla bilinen gazete Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği fitre hesabı üzerinden yine siyaset üretti. Ancak din konusundaki cahillikleri nedeniyle yine rezil oldular.

Fitre nedir? Ramazan fitresi kimlere verilir kimlere verilmez? Fitre ne zaman verilir, fitre ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2019’daki fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. Ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı arasında ödenen fitre, imkanı olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir yükümlülük.

Fitre üzerinden ekonomiyi hedef aldılar

İslam düşmanı Birgün gazetesi bugünkü "Yolsulun geliri, zenginin fitresinden az" başlığıyla verdi haberle asgari ücret üzerinden kendince ekonomiyi hedef aldı. Fitrenin Ramazan ayında sadece '1' kere verilmesinin vacip olduğunu bilmeyen gazete her gün verildiğini zannederek bu yılki fitre miktarı olan 23 lirayı 30 gün ile çarpıp 690 TL gibi bir rakama ulaştı. Bu rakamın da 2 bin 20 TL olan asgari ücretin yüzde 35’ine denk geldiğini aktardı.

Mezhepçi gazete bu hesabıyla asgari ücretlinin fitre veremeyeceğini iddia ederek ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çabaladı. Ancak 23 liralık fitre her gün verilmesi gereken bir miktar değil her Müslümanın Ramazan’da '1' kere vermesi vacip olan bir ibadet. Öte yandan belirlenen bu miktar, "asgari miktar"olup, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır da bulunmuyor. Bu nedenle dileyen daha fazla da fitre verebilir.

Belirlenen fitrenin asgari ücretinden üzerinde olduğunu iddia ederek skandal bir mantık hatasına imza atan İslam düşmanı Birgün’ün böylece din konusundaki cehaleti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
  1. Birgün gazetesi
  2. fitre
  3. Ramazan
  4. Diyanet
  5. 2019 fitre miktarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Ligi yarı final heyecanıyla devam ediyor
    1. Avrupa Ligi yarı final heyecanıyla..
    2. Arguvan’da muhtarlar toplantısı yapıldı
    3. Salihli Belediyesi çalışan işçileri..
    4. Torbalı Beledi̇yesinin borcu 170 milyon
    5. Gazze'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma..
    6. Milli Mücadele Konferansı’nın son..
    7. Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    8. SAHA İstanbul öncülüğünde iş birliği..
    9. Erzurumspor'da Bursaspor maçı..
    10. Kalın, Jeffrey ile görüştü
    11. MÜSİAD Malatya Ekonomi Ödülleri
    12. Jeffrey-Kalın görüşmesi
    13. Giresun’da 1 Mayıs kutlaması
    14. Bakırköy miting alanındaki kutlamalar..
    15. Aşırı mezhepçi Birgün yine rezil oldu!
    16. Yasa dışı balık sevkiyatına bin 635 TL..
    17. Kalın-Jeffrey görüşmesinde,..
    18. Diyarbakır'da PKK'lı 2 kadın terörist..
    19. Eskişehir’de 1 Mayıs kutlamaları
    20. Kritik görüşme sonrası Beştepe'den..
    21. BBP Lideri Destici'den Ramazan pidesi..
    22. İnşaat işçisinin 1 Mayıs mesaisi..
    23. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın..
    24. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in1..
    25. Bedensel engelli ikizini kurtarmak..
    26. Kritik açıklama: Türkiye'ye o füzeleri..
    27. Mıcır yüklü kamyon yan yattı
    28. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde..
    29. Market sahibinin dükkanı 1 dakika boş..
    30. Çankırı şehidini gözyaşları içinde..
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Melih Gökçek’ten ‘İnce’ mesaj: Söylediklerine inanmak istemiyorum!
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...