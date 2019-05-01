Mezhepçi Birgün 'fitre miktarı' üzerinden yine algı yapmaya kalkıştı!

Solak medyanın yüz karalarından aşırı mezhepçi Birgün gazetesi imza attığı bir haberle daha rezil oldu.

Din düşmanı yayınlarıyla bilinen gazete Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği fitre hesabı üzerinden yine siyaset üretti. Ancak din konusundaki cahillikleri nedeniyle yine rezil oldular.

Fitre nedir? Ramazan fitresi kimlere verilir kimlere verilmez? Fitre ne zaman verilir, fitre ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2019’daki fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. Ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı arasında ödenen fitre, imkanı olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir yükümlülük.

Fitre üzerinden ekonomiyi hedef aldılar

İslam düşmanı Birgün gazetesi bugünkü "Yolsulun geliri, zenginin fitresinden az" başlığıyla verdi haberle asgari ücret üzerinden kendince ekonomiyi hedef aldı. Fitrenin Ramazan ayında sadece '1' kere verilmesinin vacip olduğunu bilmeyen gazete her gün verildiğini zannederek bu yılki fitre miktarı olan 23 lirayı 30 gün ile çarpıp 690 TL gibi bir rakama ulaştı. Bu rakamın da 2 bin 20 TL olan asgari ücretin yüzde 35’ine denk geldiğini aktardı.

Mezhepçi gazete bu hesabıyla asgari ücretlinin fitre veremeyeceğini iddia ederek ekonomi üzerinden algı oluşturmaya çabaladı. Ancak 23 liralık fitre her gün verilmesi gereken bir miktar değil her Müslümanın Ramazan’da '1' kere vermesi vacip olan bir ibadet. Öte yandan belirlenen bu miktar, "asgari miktar"olup, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır da bulunmuyor. Bu nedenle dileyen daha fazla da fitre verebilir.

Belirlenen fitrenin asgari ücretinden üzerinde olduğunu iddia ederek skandal bir mantık hatasına imza atan İslam düşmanı Birgün’ün böylece din konusundaki cehaleti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.