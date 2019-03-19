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Aşırı kilolu kadının yardımına itfaiye koştu

Adana'da itfaiye ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülmesi gereken yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kadını, merdivenli kurtarma aracıyla evinin balkonundan çıkararak ambulansa bindirdi.

19 Mart 2019 Salı 11:54
Aşırı kilolu kadının yardımına itfaiye koştu

Adana'da itfaiye ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülmesi gereken yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki kadını, merdivenli kurtarma aracıyla evinin balkonundan çıkararak ambulansa bindirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Kenan Temel (73), obezite hastası eşi Yeter Temel (60) rahatsızlanınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulans ekiplerince sedyeye alınamayan Yeter Temel'in evden çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerine haber verildi.

CANKUR ekipleri, Temel ailesinin evlerinin balkonuna merdivenli kurtarma aracıyla uzanarak yaklaşık 150 kilogram olan kadını çıkarttı.

Kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:54
  1. Adana

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