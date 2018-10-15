Aşiret reisi anlattı: Türkiye'yi bekliyorlar

Türkiye’nin Münbiç’e operasyon sinyali vermesi teröristleri korkuttu. PKK’nın Münbiç’ten çıkacağını anladığı için halktan bir yıllık vergi toplamaya başladığını belirten aşiret lideri Abdulkerim El-Fahhel, “Burada barınamayacaklarının farkındalar. Zor durumdaki Münbiç halkı Türkiye’yi bekliyor” dedi.

Bölge halkının Türkiye’yi beklediğini belirten El-Fahhel, şehri beraber yönetmek istediklerini vurguladı. ABD’nin, PKK’ya binlerce TIR yardım göndermesi ya da örgütün tüneller kazmasının işe yaramayacağını ifade eden El-Fahhel, “Nerede tünel var, ne kadar uzunlukta, hangi koordinatlarda hepsini biliyoruz. Bunları Türk yetkililerle paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

AMERİKA KAYBEDECEK

Tünellerin Münbiç’in kuzeyinde ve batısında bulunduğunu, yani Türkiye sınırı tarafına kazıldığını ifade eden El-Fahhel, “Ne kadar tünel kazarlarsa kazsınlar, Afrin gibi Mübiç’ten de temizlenecekler. Afrin halkı nerede tünel olduğunu askerlere gösteriyordu, aynısı Münbiç’te de olacak. Biz sadece PKK’nın değil, onunla birlikte ABD'nin de kovulmasını istiyoruz. ABD her zaman yalan söylüyor ve PKK'yı destekliyor. Münbiç’te PKK ile birlikte ABD de kaybedecek” dedi.

BİR YILLIK VERGİ

Son günlerde Türkiye’nin Münbiç’e operasyon sinyali vermesinin teröristleri korkuttuğunu anlatan El-Fahhel, şunları söyledi: “PKK/PYD Münbiç halkından bir yıllık temizlik vergisi almaya başladı. Bölgeden çekileceklerini biliyorlar. Burada barınamayacaklarının farkındalar. Onun için herkesten 100 bin Suriye lirası alıyorlar. Tüm aşiret liderleri, mahalli meclis başkanları ile görüşüyoruz. Münbiç halkı zor durumda. Çünkü PKK, zorla paralarını alıyor.”

PKK evleri yıktı

Münbiç’te herkesle irtibat halinde olduğunun altını çizen Abdulkerim El-Fahhel, “PKK 3 gün önce Türkiye’ye yakın olan kişilerin evlerini yıktı. Evleri yıkılanlar Cerablus bölgesine sığındı. Halk uzun zamandan beri Türkiye’nin gelmesini bekliyor” dedi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK