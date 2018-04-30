Aşiret liderlerinden sıcak karşılama ''Burası sizin de eviniz''

Büyükelçi Yıldız ve beraberindeki heyet, kentin önde gelen aşiret liderlerinin bir araya geldiği Şeyh Muhammed Uraybi Konukevi'nde sıcak bir şekilde ağırlandı.



Şeyh Ali Uraybi, "Burası sizin de eviniz" diye karşıladığı Büyükelçi Yıldız'a kentin önde gelen aşiretleri hakkında bilgi verdi.

''OSMANLI'NIN TORUNUYUZ''

Osmanlı Devleti'nin bu bölgede uzun yıllar süren varlığından övgüyle söz eden aşiret liderleri, "Osmanlı'nın torunları" olduklarını ifade ederek, Türkiye ile akrabalık bağlarını ve tüm ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.



Büyükelçi Yıldız da Irak'ın güneyindeki aşiretlerle güçlü bağların bulunduğunu ifade ederek, "Bu bağdan onur duyuyoruz ve korunmasını istiyoruz." dedi.



Yıldız, aşiretlerin DEAŞ'a karşı olduğu gibi terör örgütü PKK'nın varlığına karşı da mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.



''TÜRKLERİN YANINDA İNGİLİZLERE KARŞI MÜCADELE VERDİK''



Toplantıda bulunan aşiret liderlerinden Şeyh Ebu Cevat, "1918'de silahımız olmamasına rağmen Türklerin yanında İngilizlere karşı mücadele verdik." diye konuştu.



Şeyh Halaf Muhammedavi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandum çabalarına karşı tutumundan dolayı Türk hükümetine teşekkür etti.



''KÖKLÜ VE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİN VARLIĞININ GÖSTERGESİ''



Toplantı sonrasında AA muhabirine konuşan Şeyh Ali Uraybi, Yıldız'ın ziyaretinin Türkiye ile köklü ve güçlü ilişkilerin varlığının göstergesi olduğunu belirterek, "Dedemiz Uraybi Paşa, Osmanlı döneminde paşalık yapmış ve o dönem Türkiye'de askeri eğitim almıştı." ifadelerini kullandı.



Şeyh Kamil Uraybi de "Osmanlı 400 küsur yıl burada bulunmuş. Osmanlı'dan kız almışız. Türkler bizim dayımızdır." dedi.



''BU COĞRAFYADA AKRABALIK VE DOSTLUK BİR GERÇEK''



Büyükelçi Yıldız da toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



"Bu coğrafyada akrabalık ve dostluk bir gerçek. Siz hatırlamasanız bile girdiğiniz her yerde bu size hatırlatılır. Ziyaret ettiğimiz yerde duvarlarında dedelerinin zamanında Türkiye'ye gidip eğitim aldığı fotoğrafını gördük ve sonrasında oradan evlendiği bilgisini edindik. Çok ciddi akrabalık bağımız var. Bu aşiretlerin buralarda Osmanlı için verdikleri mücadelede ortada."



Irak'ın güneyinde Dicle Nehri üzerinde bulunan Meysan vilayeti, Şii aşiret yapısıyla biliniyor. Amara kent merkezli Meysan, 5 ilçe ve 9 nahiyeden oluşuyor.



Büyükelçi Yıldız, gün içinde buradaki yerel yönetim yetkilileriyle yaptığı görüşmede, kentteki yatırım fırsatları ve diğer alanlarda Türkiye'nin sunabileceği yardımları ele aldı.



Yıldız, Irak’ın en güneyindeki Basra'nın önde gelen aşiret temsilcileriyle de görüşecek.