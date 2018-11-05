PKK baltayı taşa vurdu! Rakka'da aşiretler ayaklandı

Rakka’da terör örgütü PKK’nın tehdit ettiği aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi silahlı suikastte can verdi. Örgüt, cinayeti ‘DEAŞ’ kılıfıyla kapatmaya çalıştı ancak onbinlerin ayaklanmasını önleyemedi. Cenazede terör yandaşlarını taşlayan halk, pek çok noktada ise PKK’lıların silahlarına el koydu. Bildiri yayınlayan aşiretler “İşgalcilere karşı birleşelim” çağrısı yaptı.

Suriye’de ABD destekli PKK’nın işgalindeki Rakka’da, bölgenin en önemli aşiretlerinden Afedla’nın lideri Beşir Faysal el-Huveydi, aracında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Rakka Çocuk Hastanesi civarında meydana gelen suikast sonrası kent karıştı. Bölge Araplarının önde gelen isimlerinden ve PKK-DEAŞ karşıtlığıyla bilinen el-Huveydi’nin katli, Rakka’da galeyana sebep oldu. DEAŞ kılıfı verilmeye çalışılan cinayeti PKK’nın işlediğini düşünen Afedla aşireti mensupları, cenazeye katılmak isteyen teröristleri taşlayarak kovaladı. 2 Kasım’da gerçekleşen suikastın ardından bölgedeki Arap aşiretleri birleşerek ABD ve PKK’ya karşı ortak bir bildiri yayınladı. Onbinlerce üyesi bulunan Velde aşiretinin de aralarında bulunduğu grupların ortak açıklamasında “PKK’nın hedefi hepimiziz. İşgalcilere karşı birleşelim. Çocuklarınızı örgüte yollamayın. Son cinayet bir işaret fişeğidir. Birlik olmak zorundayız” şeklinde çağrılar yapıldı.

"Bardağı taşıran son damla oldu"

Rakka’yı bir anda karıştıran suikasti değerlendiren Afedla aşireti mensubu Ebu Cafer, “Şeyh Huveydi’nin öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Katledilen Huveydi’nin yakın arkadaşı olan Ebu Cafer, Rakka korsan meclisinin başkanı başta olmak üzere PKK’lı teröristlerin birçok bölgeden ‘kovalandığını’ anlattı. Rakka’nın pek çok yerinde PKK’ya ait kontrol noktalarının siviller tarafından basıldığını ve teröristlerin silahlarına el konulduğunu aktaran Ebu Cafer, cinayetin işlenişi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

Huveydi’den korktular

“Biz 2 yılı aşkın süredir tarihin en kötü işgal sürecini yaşıyoruz. PKK hepimizin düşmanı ve bölgede dökülen kanın müsebbibi bu örgüt sadece Suriye’nin değil tüm Ortadoğu için en büyük tehlikedir. Öncelikle PKK’nın bölgede nefes almasının dahi ABD sayesinde mümkün olduğunu belirtmeliyim. Şeyh Huveydi devrimci bir kişiliğe sahipti ve PKK işgaline tüm gücüyle direndi. Türkiye’nin Münbiç, Tel Abyad ve Rakka’yı da içine alan terörden arındırılmış bölge söylemi ve bu yönde atılan adımlar örgütü korkuttu. Huveydi tüm aşiretler düzeyinde saygın ve sözü geçen bir liderdi. Onu, yeni süreçte Türkiye ile birlikte hareket etmesinden ve PKK karşıtı direnişi örgütlenmesinden korkarak katlettiler. Onu önce yemeğe davet edip sonra kalleşçe öldürdüler. Bu ölüm, yeni bir sürecin başlangıcıdır.”

Ayaklanma an meselesi

Şeyh Huveydi’nin cenazesinde konuşan bölge aşiretleri sözcüsü Şeyh el-Kradi, terör örgütü yandaşlarına meydan okudu. Kradi, “Kim PKK ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği yaparsa hepimizin düşmanıdır” dedi. Kradi’nin sözlerini hatırlatan Ebu Cafer, “Bu, çok önemli bir söz ve önümüzdeki süreçte etkilerini daha net göreceğiz. Şu an bazı örgüt sorumluları Rakka dışına kaçtı. ABD aşiretlere ‘sakin olun’ çağrısı yapıyor. Ancak insanlar bu işgal ve yağma süreciyle birlikte PKK teröründen kurtulmak istiyor. PKK olayın hemen ardından bölgeye gelerek izleri silmeye çalıştı. Sonrasında sahte bir ‘DEAŞ yaptı’ bildirisi yayınlandı. Bu girişimler hedef saptırma amaçlıydı ve çok kolay bir biçimde boşa çıktı. Ben perşembe gün Şeyh Huveydi ile birlikteydim, bana ‘PKK’nın bazı şartlar dayattığını ve aksi durumda öldürmekle tehdit ettiğini’ söylemişti” diye konuştu.

(Yeni Şafak)