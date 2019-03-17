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’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ Konferansına büyük ilgi

Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nde Eğitimci Yazar Cezmi Eşelioğlu tarafından verilen ’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ konferansı büyük ilgi gördü.

17 Mart 2019 Pazar 14:18
’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ Konferansına büyük ilgi

Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nde Eğitimci Yazar Cezmi Eşelioğlu tarafından verilen ’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ konferansı büyük ilgi gördü.


18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nde ’Asımın Nesli ve Çanakkale Zaferi’ konulu konferans verildi. Eğitimci Yazar Cezmi Eşelioğlu tarafından verilen konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Cezmi Eşelioğlu, konferansta Çanakkale Zaferi’nde verilen mücadele ve zaferin kazanılmasının önemi konusunda bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:18
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