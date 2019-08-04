Asimder’den Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov’a teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Genel Merkezinin Van merkez Alaköy’de 250 çocuğa oyuncak dağıtılmasında maddi ve manevi destek olan Azerbaycan Diaspora işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov’a teşekkür etti.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığına Fuad Muradov’un getirilmesiyle Karabağ, Azerbaycan Türkiye kardeşliğine ve dünya Azerbaycanlıların birlik olmaları yolunda güzel çalışmalar yapıldığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllarca Türkiye’de yapılan diaspora çalışmaları hep batı şehirlerimizde faaliyet gösteren teşkilatlar üzerinden yürütüldü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan Respublikasının Diasporla iş Üzre Dövlet Komitesinin Sedri Fuad Muradov atanınca bir anda her şey değişti. ASİMDER ve Azerbaycan BDM genel merkezi olarak yıllarca Ermeni Diasporasının ve devletinin Doğu Anadolu ile Güneydoğu illerimizde yürüttükleri kirli propaganda ve gizli planlarını deşifre edip hep engelledik. Son olarak Van Akdamar adası kilisesinin doğru tarihinin aydınlatılmasında gerekse Van Alaköy’de yaşayan 2 yüz elli çocuğa oyuncak dağıtılmasında teşkilatımıza maddi ve manevi destek olan Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov’a teşekkür ederiz” dedi.

Dünya Azerbaycanlı gençleri ve Diaspora teşkilatlarını Bakan Muradov’un atandığı günden beri bir araya toplamaya çalışmasını taktir ettiğini söyleyen Gülbey, “Azerbaycan’ın 100 yıl etkinlikleri çerçevesinde Diaspora gençlerini Azerbaycan’da bir araya toplanılmasına vesile olunmuş Azerbaycanlı olup ancak hiç Azerbaycan’ı görmeyen ve anadilini neredeyse unutmuş gençlerle kültürel çalışma başlatmak, Azerbaycan ve Türk milletinin geleceği için büyük bir atılımdır. Ayrıca İstanbul’da yapılan Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılar ve Diaspora teşkilat başkanlarına toplantı düzenlenmesi birer birer dinlenerek fikirlerinin alınması hem ülkelerimiz adına hem de demokrasi adına çok etkileyici çalışma olmuştur. Bundan sonra yapılacak çalışmalar adına umut verici olan bu çalışmaların devam etmesini temenni etmekteyiz” şeklinde konuştu.