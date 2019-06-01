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Asimder Başkanı Gülbey, THY’ye teşekkür etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türk Hava Yolları (THY)’nın uzun yıllardır İstanbul Dış Hatlar standında ve THY yolcularına ücretsiz olarak Türkiye Ermenilerine ait olan AGOS gazetesini dağıttığını, THY’nın tek taraflı olarak AGOS gazetesi ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesinden dolayı teşekkür etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
Asimder Başkanı Gülbey, THY’ye teşekkür etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türk Hava Yolları (THY)’nın uzun yıllardır İstanbul Dış Hatlar standında ve THY yolcularına ücretsiz olarak Türkiye Ermenilerine ait olan AGOS gazetesini dağıttığını, THY’nın tek taraflı olarak AGOS gazetesi ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesinden dolayı teşekkür etti.


Her yayınladığı sayısında Müslüman Türk milletini küçük düşürücü yazılar yazan AGOS gazetesinin dağıtılmasının yanlış bir karar olduğunu bu yanlış karardan dönülmesinden dolayı THY’ye teşekkür ettiklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Kendini sözde Türkiye’de yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlarımızın sözcüsü gibi gören ve adlandıran bunu da ranta çeviren Ermenice yazılar yazan AGOS gazetesi ASİMDER Genel Merkezinin yıllardır defalarca itiraz ve şikayetinin olmasına rağmen Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul Dış Hatlar bölümünde stantlara konulması ve yolculara bazı gazetelerin beraberinde ücretsiz olarak dağıtılması yanlışından tek taraflı fesheden THY’ye teşekkür ederiz. 1915 olayları sözde Ermeni soykırımı yalanını her sayısında yer vererek adeta Ermeni Diasporasının Türkiye şubesi gibi hareket eden AGOS gazetesi ve çalışanlarının Türk milletinin vergileri veya ödediği paralardan pay alması yıllardır bizleri rahatsız ediyordu. Yıllardır THY, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımıza şikayet yazılarımızla resmi başvuru yapmamız netice vermiştir” dedi.


Türkiye Cumhuriyetinin hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu THY eliyle AGOS gazetesi dağıtımıyla Müslüman Türk milletinin kötülendiğini söyleyen Gülbey, “Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki kendi kendisinin soykırımcı ve katil olduğu propagandası yapan bir haber bültenine ücret verip yabancı yolculara ücretsiz dağıtsın. Avrupa parlamentoları niye bizi sözde Ermeni soykırımı yapan bir millet olarak tanıyorlar diye şikayet edip ve tanımasınlar diye dış teşkilatlara destek olsunlar diye ricada bulunuyoruz. Önce kendimiz THY gibi kararlar alarak bunun önüne geçeceğiz. ASİMDER Genel Merkezi olarak AGOS gazetesi ve bazı devlet politikamıza ters yayın yapan dergi, radyo, TV’lerin kapatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
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