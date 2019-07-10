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Asimder Başkanı Gülbey: “Kripto Ermeniler harekete geçtiler”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 1 Mayıs 2019 tarihinde “Batılı Ermeniler Ulusal Kongresi” adlı teşkilatın düzenlediği ve teşkilatın eş başkanı eski Ermenistan Başbakanı ve Milletvekili Aragast Ahonyan’ın sunduğu teklifle Türkiye’de yaşayan kripto Ermenilerin harekete geçirilmesi kararı alındığını iddia etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:17
Asimder Başkanı Gülbey: “Kripto Ermeniler harekete geçtiler”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 1 Mayıs 2019 tarihinde “Batılı Ermeniler Ulusal Kongresi” adlı teşkilatın düzenlediği ve teşkilatın eş başkanı eski Ermenistan Başbakanı ve Milletvekili Aragast Ahonyan’ın sunduğu teklifle Türkiye’de yaşayan kripto Ermenilerin harekete geçirilmesi kararı alındığını iddia etti.


Erivan’da yapılan toplantıyı düzenleyen teşkilatın eş başkanı Argast Ahonyan’ın 2015 yılından beri düzenli Türkiye’ye gelerek Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan Ermenilere ait dernekleri ve kripto aileleri ziyaret ettiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devleti 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılan toplantıdan çıkan kararı değerlendirmiş ve büyük bir hızla faaliyete geçirmiştir. Bunların ilk belirtisi Kars, Van, Iğdır ve Muş Belediye başkanlarına Ermeni heyetlerinin ziyaret etmesidir. Bu ziyaretlerin sebebi belediye başkanlarını Erivan’a davet edip sözde Pan-Ermeni Olimpiyat oyunlarının açılışını yapacaklarmış, ama asıl niyet Türkiye’de siyasi baskı oluşturularak sınır kapılarının açılması ve Erivan Van uçak seferlerinin başlatılması konusunda belediye başkanlarından destek istemektir. Bu heyet Muş Murat çayı üzerindeki köprünün altında 1907 yılında cenazesi bulunan yüzlerce Müslüman’ın kanını döken bir Ermeni teröristin anısına Murat çayı sularına karanfiller bırakmışlardır. Bu ihanet anma törenini yapan Ermeni heyetine Muş Ermeniler Derneği DARON’un yöneticilerinin de eşlik ettiklerini basındaki fotoğraflarda gördük” dedi.


Diyarbakır’da kripto Ermenilerin hayatlarını gösteren ‘Saklı Haç’ isimli belgeselin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konferans salonunu kullanmalarına izin verilmesinin kripto Ermenilerin desteklendiklerinin belirtisi olduğunu söyleyen Gülbey, “18 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’da sergilenen bu belgesel kripto Ermenilerden birinin yaşadıklarını anlatmaktadır. Erivan’da yapılan 1 Temmuz 2019 tarihindeki toplantının organizatörü Aragast Ahonyan 5 Temmuz 2019 tarihinde Kars’ta bir otelde Karslı bir aileyle görüşüp sohbet ediyor ve diyor ki, ‘Bizler bu topraklarda daima var olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Bizler hep buradaydık ismimiz Kürt oldu Türk oldu ama buradaydık hep’ bu sözler her şeyi açıklıyor. Bu konuda çalışma yapan tüm güvenlik birimlerini ve Bakanlıklarımızı ASİMDER Genel Merkezi olarak daha hassasiyet içerisinde göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:17
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