Asimder Başkanı Gülbey: “Kars’ta Ermeni dostluğu adına gizli plan yapılıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Kars’ta Ermenilerin gelerek çeşitli faaliyetler yapmaları, halk pazarlarında bavul ticareti adında Pazar tezgahları açmaları ve sön günlere büyük tepkilere neden olan Ermeni heyetlerinin Kars Belediyesini ziyaretlerinin gizli bir planın parçası olduğunu iddia etti.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllardır Ermenistan’dan Kars ilimize kültürel ve sosyal faaliyetle gelip Kars’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyet yaparak sözde Ermeni dostluğu ve Türkiye Ermenistan kardeşliğinin temelleri atılmak istenerek Ermeni diasporasının söylemlerine katkı sağlamaktır. 104 yıldır ilmik ilmik Türkiye ve özellikle Kars, Iğdır ve Van üzerinde işlenmek istenen Ermeni diasporasının gizli planı bu şekilde hayata geçirilmiştir. Önce Kars Ani Harabelerinde Ermeni caz piyanisti Tigran Hamasyan’ın konser vermesi, Ermenistan Gümrü şehrinde açılan ‘Kars-Gümrü Yemek Atölyesi’, Kars’ta Ermenilerin gelip yemek pişirmesi ve iftar yemeği vermeleri ve Kars-Gümrü kadınlarının dayanışması adı altında yapılan bir kadın dayanışması projesi olan “Birlikte az mı Tuz, Ekmek Yedik” bu proje için açılan sosyal medya sayfası Türkçe Ermenice yayın yapıyor. Evet, birlikte çok tuz ve ekmek yedik, daha doğrusu Ermeniler çok tuzumuzu ekmeğimizi yedi. Ama onlar yedikleri kaba pislediler. 104 yıldır devam eden cinayetleri neticesinde binlerce masum ve günahsız Müslüman Türk ve Kürt’ü katlettiler” dedi.

“Kars’ta Çok Sinsi Bir Oyun Oynanıyor”

Gülbey, “Bu etkinlik “Kadın Dayanışması” veya “Kültür Diyalogu” adı altında yapılan faaliyetler Ermeni Diasporasının ve Kripto Ermenilerin Türk ve Dünya kamuoyuna vermek istedikleri mesajdır. Yapılmak istenilen, Ermenistan sınır kapısının açılması ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bu vesile ile yardım etmek, Ermeni iddiaları ortada dururken bu tür faaliyetlerde bulunmak Ermenileri masum ve şirin gösterme gayretidir. Bununla da amaçlanan Ermeni diasporasına ve iddialarına destek vermektir. Bu ziyaretlerin arkasında kimler var ve bu faaliyetlerin organizelerini kimler finanse ediyor, ASİMDER Genel Merkezi olarak merak ediyoruz” şeklinde konuştu.