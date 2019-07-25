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Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler bin 71’deki en büyük hatamızdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, bin 71 yılında yapılan Malazgirt savaşında yenilen Bizanslıların içinde sefil bir hayat süren Ermenilere acıyarak içimize almak Müslüman Türk milletinin en büyük tarihi hatası olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:41
Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler bin 71’deki en büyük hatamızdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, bin 71 yılında yapılan Malazgirt savaşında yenilen Bizanslıların içinde sefil bir hayat süren Ermenilere acıyarak içimize almak Müslüman Türk milletinin en büyük tarihi hatası olduğunu söyledi.


Bin 71 yılında Bizans İmparatorluğu içinde yaşayan Ermeni cemaatinin Bizanslılara da ihanet ettiklerini iddia eden ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler Bizans İmparatorluğu içerisinde yaşayan sefil ve güvensiz bir halk olmuşlardır. Hıristiyanlığın Gregoryen mezhebinden olan Ermeniler Katolik ve Ortodoks mezhebinden olan Bizanslılar tarafından dışlanarak ikinci sınıf vatandaş durumuna düştüler. Bizans ordusunda savaşmayarak Bizans’a bile ihanet ettiler. Bin 71 yılında Alparslan Bizans ordusunu Hıristiyan olan Kıpçak Türkler sayesinde yenerek, Ermenilere tercih hakkı verildi. Ermenileri insan yerine koymayan Bizans, bin yıl insanlık görecekleri Müslüman Türkler, Ermeniler Türkleri kabul ettiğinde işte o zaman bizler tarihimizin en büyük hatasını yaparak Ermenilerle kaderimizi birleştirmekle. Bu topraklarda hiç ülke kurup toprak sahibi olmayan Ermeniler Bizans’ı bırakmış kendilerine tüm hakları tanıyan ve devlet kademelerinde yer veren Müslüman Türklerden hesap soruyor. Bizans’a ihanet Müslüman Türk’e ihanet ve şimdide kendilerine zulümle işkenceyle sürgünle bir Ermenistan devleti yaratan Rusya’ya ihanet etmişlerdir” dedi.


Akdamar kilisesinin Bizans ordusunda savaşan Hıristiyan Türkler Kıpçaklar ile Albanlara ait olduğunu belirten Gülbey, “Ermeniler Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimizde nerede haç şekli görseler hemen sahiplenip bir uyduruk tarihçeyle kendilerine ait olduğunu söyleyip duruyorlar. Bu bölgelerdeki kiliseler Kıpçak Türkleri ve Albanlarındır. Bin 71 yılında Milleti Sadıka dediğimiz yani sadık millet dediğimiz Ermeniler bin yıl boyunca kiliselerde ve din adamlarının öncülüğünde teşkilatlanmış sonunda ise Rusya, Fransa ve İngilizlerin maşası olarak bu topraklarda çoluk çocuk, yaşlı genç ve hamile kadın demeden sivil halkı katletmişlerdir. Unutmayalım ki tarih tekerrürden ibarettir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:41
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