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Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Batı Ermenistan ateşini Hatay’da yaktı”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni diasporasının organize ve finanse ettiği dünya Ermenileri topluluklar arasında spor, turizm ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla her 4 yılda bir Ermenistan’da düzenlenen ‘Pan-Armenian (Hamahaygagan) oyunlarının meşale ateşinin Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıflar köyünde yakılmasının 4 ay önce Fransa’da ilan edilen sözde Batı Ermenistan’ın sınırlarında açıklanan Kars, Iğdır ve Van Belediye Başkanlarının ziyaret edilmesinden sonra Hatay Vakıflar köyünde yakılması sözde Batı Ermenistan için bir umut ve mesaj ateşi olduğunu iddia etti.

18 Haziran 2019 Salı 12:32
Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Batı Ermenistan ateşini Hatay’da yaktı”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni diasporasının organize ve finanse ettiği dünya Ermenileri topluluklar arasında spor, turizm ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla her 4 yılda bir Ermenistan’da düzenlenen ‘Pan-Armenian (Hamahaygagan) oyunlarının meşale ateşinin Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıflar köyünde yakılmasının 4 ay önce Fransa’da ilan edilen sözde Batı Ermenistan’ın sınırlarında açıklanan Kars, Iğdır ve Van Belediye Başkanlarının ziyaret edilmesinden sonra Hatay Vakıflar köyünde yakılması sözde Batı Ermenistan için bir umut ve mesaj ateşi olduğunu iddia etti.


Ermeni Diasporasının en etkili olduğu iki ülke ABD ve Lübnan Ermenilerinin Türkiye’ye gelip görüşmeler yapması ve Erivan’dan Van havalimanına uçakla inmelerinin katledilmiş atalarımıza saygısızlık olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Pan-Ermeni oyunları dünya komitesi delegasyonu Van havalimanına ayak basınca Başkan yardımcısı Albert Boyacıyan ‘Bu bir hayal, dedelerimizin toprağındayız, bundan büyük bir anım sanırım olmayacak’ diyerek toprağı öpmesi ve sonrası Van, Kars ve Iğdır Belediye Başkanlarını ziyaret etmeleri bir sportif faaliyet değil açıkça bir siyasi faaliyettir. Dedelerimizin toprağı diyerek açıklama yapması bu heyetin niyetini ortaya koymaktadır. Belediye başkanlarını ziyaret eden Ermeni heyet Ermenistan’da yapılacak olan Pan-Ermeni oyunlarına davet ediyorlar. Soruyoruz Van, Kars ve Iğdır’ı davet ettiniz eğer siz samimi iseniz neden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı da davet etmediniz. Ermeni heyetinin niyetini biz sivil teşkilatlar olarak anlarken İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız takip etmiyorlar mı. Ermenistan’la tüm siyasi ve diplomasi ilişkilerimizi askıya alıp sınır kapılarımızı kapatmışken Ermenistan Milletvekilinin bu heyet içerisinde ne işi vardı. Azerbaycan, İran ve Gürcistan’dan faaliyetlerimize misafir gelen tüm katılımcıların kimlik bilgileri bizden istenirken bu Ermeni heyetten niye böyle bir bilgi istenmedi. ASİMDER genel Merkezi olarak bölgedeki gelişmeleri yakinen takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:32
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