Asım Kocabıyık’tan TÜSİAD’a: Politikayla meşgul olmayın

Dördüncü defa fahri doktora unvanını alan Kocabıyık, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) daha güçlü olmasının mümkün olmadığını belirten Kocabıyık, "TÜSİAD'a 'zenginler kulübü' dendi. Türkiye'nin bir numaralı zengini ile iki numaralı zengini TÜSİAD'a başkan olursa, zenginler kulübü demek normal. Ancak, TÜSİAD gibi bir müessese politikayla meşgul olamaz" dedi.



EN BAŞARILI LİDER ÖZAL



Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin Avrupa Birliği'ne (AB) girmek olduğunu aktaran Kocabıyık, "1950'lerden beri AB'nin kapısındayız. 1958'de Roma Antlaşması yapıldı. 1959'da Türkiye müracaat etti. Ancak 1960'da 27 Mayıs darbesi olunca ilişkiler, askıya alındı. Turgut Özal AB aleyhindeyken AB’ye müracaat etti ve ‘uzun ince bir yoldayız’ ifadelerini kullandı” dedi. Şu ana kadar Türkiye’de gördüğü en başarılı liderin Özal olduğunu vurgulayan Kocabıyık, Özal'ın kafasına koyduğu bir şeyi yaptığına dikkat çekti. Son günlerde Türkiye’de et ithal edildiğinin hatırlatılması üzerine memleketi Afyon’un Tazlar Köyü’ne oğlu Ahmet Kocabıyık tarafından besi çiftliğinin kurulduğu müjdesini veren Asım Kocabıyık, çiftçiye örnek olmak istediklerini ve bazı insanların hamle yapabildiğini göstermek için bu işe girdiklerini aktardı.