Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan Asım Gültekin yaşamını yitirdi.

Asım Gültekin kimdir? | Asım Gültekin neden vefat etti?

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sebebiyle 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Asım Gültekin 1975 yılında Amasya Taşova'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Asim Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.

Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.

Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan Gültekin bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlendi.

Evle ve iki çocuk babası Asım Gültekin, Yalova'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.