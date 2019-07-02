Asım Bayram cinayetinde hazırlanan iddianame kabul edildi

Antalya’dayaşayan emlak zengini 82 yaşındaki Asım Bayram’ın 8 parçaya ayrılıp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan M.G., “Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada M., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik. Arkadaşımız M.S.’nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından da valize koyduk” dedi.

Ormanlık alana götürüldüğü tespit edildi

Antalya’da yaşayan Asım Bayram’dan haber alamayan Almanya’daki oğlu, 22 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram’ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram’ın son olarak Kepez’e bağlı Varsak Mahallesi’ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat’ta bölgede inceleme yapıldı.

8 parçaya bölünmüş cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram’ı bulmak için 11 Mart’ta ise Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Bayram’a ait olduğu tespit edildi.

9 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G., M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Asım Bayram’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.G., M.Ö., ve N.Y. hakkında ‘tasarlayarak kastan öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, M.S. hakkında ‘nitelikli hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama’ suçlamasıyla 6 buçuk yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Azerbaycan uyruklu F.K.’nin, birlikte yaşadığı yaşlı adamın eve gelmemesi üzerine polise başvurduğunun yer aldığı iddianamede, polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bayram’ın en son sanık M.G. ile görüştüğü belirlendi.

“Sanıklar M.G. ve M.Ö. yer gösterme sırasında suçlarını itiraf etti”

İddianamede şu ifadeler kullanıldı:

“M.G.’nin kiraladığı aracın ormanlık alanda beklediği ve diğer üç sanıkla sürekli irtibat halinde olduğu tespit edildi. Şüphelileri gözaltına alan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, ormanlık alanda yaptığı aramada kayıp kişinin izine rastlanamadı. Asım Bayram’ın kaybolmasına ilişkin bir televizyon kanalında yapılan yayına bağlanan bir vatandaş, söz konusu ormanlık bölgede kazıldıktan sonra yeniden kapatılmış bir yer bulunduğu ihbarında bulundu. Yayını takip eden polislerin yaptığı aramada, Bayram’ın cesedine ulaşıldı. Sanıklar M.G. ve M.Ö. yer gösterme sırasında suçlarını itiraf etti.”

İddianamede, sanık M.G.’nin ifadesi de yer aldı. M.G., arkadaşları N.Y.’nin maktulden bahsederek kendilerine, “Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediğini iddia etti.

M.G., iddianamede yer alan ifadesinde, “Eve girerek parayı almak için plan yaptık. Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada M., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik. Arkadaşımız M.S.’nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından da valize koyduk” dedi.

Maktulün üzerinden sadece 120 lira çıktığını kaydeden M.G., maktulün aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirtti.