Asım Bayram cinayetinde 3 tutuklama Antalya’da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen 82 yaşındaki Asım Bayram'ın cinayetine karıştıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 9 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Antalya’da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetine karıştıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 9 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Kepez ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S’nin ve diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G, M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram’ın gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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