Asım Balcı'dan engellilere uzanan şefkat eli

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Doçent Dr. Asım Balcı, projeleri içinde engellilere özel bir bölüm ayırdı. Bu çerçevede, Türkiye'de bir ilk olan Günübirlik Engelli Bakım Merkezi hayata geçirilecek.

Tam donanımlı olacak

Bu merkez, engelliler için güvenli, ihtiyaç duydukları medikal malzemelerle donatılacak. Uzmanlar eşliğinde aktiviteler yapabilecek olan engelliler hem iyi vakit geçirecek hem kendini geliştirebilecek. Engellilerin sosyal destek hizmeti alacakları bu merkez alanında bir ilk olacak.

Aileler kendilerine vakit ayırabilecek

Engelli yakınlarının güvenli bir ortamda ve mutlu olduğunu bilmenin huzuruyla aileler kendilerine vakit ayırma ve günlük işlerini çözme imkânına kavuşacak.

Engellilere yönelik meslek kursları

Balcı, engellilerin fiziksel yapısı ve eğitim durumuna uygun işlerde çalışmalarını sağlamak üzere kurslar da açacak. Böylece, üretime katılmaları, iş sahibi olmaları ve kariyer yapmaları noktasında engellilere destek sağlayacak.

550 bine yakın engelli ailesine destek sağlayan bir davanın neferi olarak engelliye her zaman öncelik vereceğini vurgulayan Asım Balcı'nın bir diğer müjdesi ise Engelsiz Erişim Merkezleri.

Engelsiz Erişim Merkezi

Engelsiz kütüphane, spor alanları, internet ortamı ve marketi bulunacak olan merkez, engellileri üretken ve bağımsız yaşayabilen bireylere dönüştürmeyi amaçlayacak.

Bu çerçevede, engelli bireylere günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırılacak.