Balcı: Altındağ 100. yılda da önemli bir merkez olacak

Ertuğrul Şahan Ankara

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Yeni Akit Ankara Temsilciliği’mize ziyarette bulunarak projeleri hakkında bilgi verdi. Ankara’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahibinin Altındağ olduğunu belirten Balcı, uzun yıllar başkentin kültür ve ticaret merkezi olarak varlığını hissettiren ilçenin, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında da bilim, kültür ve ticaretin merkezi olması için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. AK Parti’nin Altındağ Belediye Başkan adayı olarak görevlendirilmesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını belirten Asım Balcı, Veysel Tiryaki döneminde önemli gelişim kaydeden ilçenin daha da ileri gitmesi için halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe bir mesai anlayışıyla çalışacakları mesajını verdi.

“Çalışmaları takip edeceğiz”

Akit Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, sorumlu yayıncılık anlayışla, çalışmaların takipçisi olarak Yeni Akit gazetesinin de üzerine düşeni yapacağını ifade ederek, seçim çalışmalarında Asım Balcı’ya ve tüm adaylara başarılar diledi.