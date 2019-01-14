0553 313 94 23

Balcı: Altındağ 100. yılda da önemli bir merkez olacak

Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’dan Akit’e ziyaret... AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Yeni Akit Ankara Temsilciliği’mize ziyarette bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:42
Balcı: Altındağ 100. yılda da önemli bir merkez olacak

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Yeni Akit Ankara Temsilciliği’mize ziyarette bulunarak projeleri hakkında bilgi verdi. Ankara’da kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahibinin Altındağ olduğunu belirten Balcı, uzun yıllar başkentin kültür ve ticaret merkezi olarak varlığını hissettiren ilçenin, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında da bilim, kültür ve ticaretin merkezi olması için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. AK Parti’nin Altındağ Belediye Başkan adayı olarak görevlendirilmesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını belirten Asım Balcı, Veysel Tiryaki döneminde önemli gelişim kaydeden ilçenin daha da ileri gitmesi için halkla, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe bir mesai anlayışıyla çalışacakları mesajını verdi.

“Çalışmaları takip edeceğiz”

Akit Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı da, sorumlu yayıncılık anlayışla, çalışmaların takipçisi olarak Yeni Akit gazetesinin de üzerine düşeni yapacağını ifade ederek, seçim çalışmalarında Asım Balcı’ya ve tüm adaylara başarılar diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:42
  1. AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı
  2. Yeni Akit Ankara Temsilciliği
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Cumhuriyetimizin 100. yılı
  5. AK Parti’nin Altındağ Belediye Başkan adayı
  6. AK Parti
  7. Asım Balcı
  8. Veysel Tiryaki
  9. Akit Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı
  10. Yeni Akit

YORUM YAZ

  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber12 dk önce
    İnşallah Asım Balcı ile Altındağdaki zulüm biter.Ülkede bir hakim parti yönetimi var dolayısı ile parti içinde gruplar var bu sosyolojik bir gerçek. başarılı denen önceki başkan bireysel olarak insanlara maalesef dost değildi balcı bir umut

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
  1. Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
  2. Kayserispor'un adı resmen değişti!
  3. Belediye başkan adayları 2019 son dakika
  4. MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde..
  5. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
  6. Kolektif Zihinler’den teknoloji..
  7. Göbeklitepe modayla tanıtılacak
  8. Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca..
  9. Küresel ekonomi için 2019 tahminleri
  10. "Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi..
  11. "İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum"
  12. Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla..
  13. Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına..
  14. Soydukları binadan çıkarken polislere..
  15. "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara..
  16. Katar'dan Esed açıklaması!
  17. Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki..
  18. Duyamadıkları çekiç sesiyle bakıra..
  19. Çocukların Ayvazovski tablolarına..
  20. Yemenli tarafların imzaladığı İsveç..
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

Günün Karikatürü

13 Ocak 2019
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!