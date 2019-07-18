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Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi

Manisa’nın Kula ilçesi Kavacık rampalarında bir aracın şarampole yuvarlandığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:48
Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi

Manisa’nın Kula ilçesi Kavacık rampalarında bir aracın şarampole yuvarlandığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine giden ekipler, asılsız ihbarla karşılaştı.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan bir sürücü, Kavacık rampalarından indiği sırada yolun sağ tarafından bariyerlerin dağılmış olduğunu ve şarampolde bir araç olduğunu gördü. Durumun 112 acil durum hattına bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede kaza yapan bir araç göremeyince, bir süre çevrede arama yaptı. Daha sonra ihbarda bulunan kişiye ulaşılmasının ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan kişi, seyir halinde olmasından dolayı durumu net göremediğini, sadece yolun sağ tarafındaki bariyerlerin dağılmış olduğunu, şarampolde bir araç ve çevresinde birkaç kişinin olduğunu söyledi. Bir süre çevrede geniş arama çalışmaları yapan ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Dün meydana gelen kazada bariyerler dağılmıştı


Dün saat 15.00 sıralarında İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan H.A. idaresindeki 06 CUY 25 plakalı tırın yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyerlerin büyük bölümü hasar görerek dağılmıştı.


Bariyerlerin dağılmış vaziyette olmasından dolayı ihbarda bulunduğunu beyan eden şahsın ifadeleri üzerine, dün meydana gelen kazadan dolayı bariyerlerin dağıldığı, seyir halindeki bir aracın dinlenmek ya da ihtiyacını karşılamak için hafif tümsekte kalan şarampole durduğu ve malum ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:48
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