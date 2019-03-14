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Asılsız bomba ihbarı yapan gence 380 bin euro ceza

Brüksel Mahkemesi, asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gence 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:40
Asılsız bomba ihbarı yapan gence 380 bin euro ceza

Brüksel Mahkemesi, asılsız bomba ihbarında bulunan 20 yaşındaki gence 300 saatlik kamu hizmeti ve 380 bin euro para cezası verdi.

 

Belçika’da 20 yaşındaki bir genç, 2016’da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı, Brüksel Kuzey İstasyonu ve Başsavcılık binası için asılsız bomba ihbarı yapmıştı. Brüksel Mahkemesi, gence 300 saatlik kamu hizmeti ve ayrıca 380 bin euro para cezası verdi.

 

Kimliği açıklanmayan genç, 5 Ekim 2016’da Brüksel Adalet Sarayı, Brüksel Başsavcılığı ve Brüksel Kuzey İstasyonuna, 5 gün sonra da Başsavcılık ve Charleroi Havaalanı’na asılsız bomba ihbarı yapmıştı. Soruşturmada ilk önce şikayetin yapıldığı telefon tespit edilmiş, ardından Facebook’a bağlanan IP adresleri arasından ihbarı yapanın kimliği öğrenilmişti. Genç, Şubat 2017’de gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:40
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