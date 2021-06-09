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Korona Virüs Aşılmada yeni dönem resmen başladı
Korona Virüs

Aşılmada yeni dönem resmen başladı

Müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekipleri 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren aşılama programına dâhil edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın duyurusuna göre, tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:11:00 - 2021-06-09 14:12:44
Aşılmada yeni dönem resmen başladı

 Yeni Akit  Ankara 

Konuya ilişkin Bakanlık duyurusunda; “Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan Aşılama Programı Beyan Listesi’ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00’ya kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir” denildi.

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