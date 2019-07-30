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Asılız İhbarlar İçin İdari Yaptırım Uygulanacak

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle artık 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yapılan asılsız ihbarlar ile gereksiz arama yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.

30 Temmuz 2019 Salı 15:34
Asılız İhbarlar İçin İdari Yaptırım Uygulanacak

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle artık 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yapılan asılsız ihbarlar ile gereksiz arama yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.


Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yıllık yaklaşık 900 bin çağrı karşılanmakta olup, bu çağrılardan yüzde 61’inin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu sistem kayıtlarından anlaşılmaktadır. Merkezi gereksiz meşgul eden bu numaralara cezai işlem uygulanması, vatandaşların acil yardım çağrılarına daha hızlı cevap verilmesinde önem arz etmektedir.Vatandaşın her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan acil yardım ihbar hattını asılsız ihbarlarla kötüye kullanarak hat yoğunluğu oluşturan bu numaralar, vatandaşın çağrı merkezine hızlı erişim hakkını elinden almakta, zamanında müdahaleyi geciktirerek, can ve mal kaybı riski yaşanmasına neden olmaktadır. Telafisi mümkün olmayan bir işin sorumluluğunu taşıyan ve görev bilinciyle acil yardım hizmeti veren 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin bu tür aramalarla yıpratılması; iş verimini düşürmekte, zaman ve kaynak israfına sebep olmakla birlikte acil yardım bekleyen vatandaşa hizmeti geciktirmektedir. Vatandaşa hızlı ve kalitelihizmet verme amacımızı olumsuz etkileyen bu durumlarla etkin mücadele için birtakım düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. “denildi.


“İdari para cezası uygulanacaktır”


Valilikten tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada asılsız ihbarlar için uygulanacağı da belirtilerek, “ Kabahatler Kanunu’na asılsız ihbar başlığıyla eklenen 42/A maddesi (2/7/2018-KHK-703/20 Md.) gereğince asılsız ihbarlar için idari para cezası uygulanacaktır ancak merkezin asılsız ihbar dışında kalan (taciz, küfür içerikli konuşma, müzik dinletme, sessiz çağrı, arayıp kapatma vb.) gereksiz aramalarla meşgul edilmesi, çağrı alıcı personelin görevini yapmasının engellenmesi, çalışma veriminin düşürülmesi ve acil yardım hizmetinin sunulmasında zaman ve kaynak kaybına neden olan aramalar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C ve 66’ncı maddelerine istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen ‘emre aykırı davranış’ kapsamında değerlendirilerek 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul edenler hakkında Sivas Valiliği’nce idari yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. “ ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:34
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