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Korona Virüs Aşılı olan çok hafif atlattı! 33 koronavirüs hastası hamileden 32’si aşısız
Korona Virüs

Aşılı olan çok hafif atlattı! 33 koronavirüs hastası hamileden 32’si aşısız

Ankara Şehir Hastanesi'nde 8'i yoğun bakımda 25'i serviste koronoavirüs tedavisi gören 33 hamile kadından sadece sağlık görevlisi Büşra Özgen, aşı olurken diğerleri yaptırmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:59:00 -
Aşılı olan çok hafif atlattı! 33 koronavirüs hastası hamileden 32’si aşısız

Büşra Özgen, çift doz aşılı olduğu için hastalığı hafif geçirdi. Büşra Özgen, 7 aylık hamileyken rutin kontrolde PCR test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek "Hastalığı çok kolay atlatıyorum. Hiçbir belirtim yoktu. Rutin kontrole geldim ve önlem amaçlı PCR testi yaptılar ve pozitif olduğumu öğrendim. Aşı olduğum için hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Gebelerin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Covid-19 pozitif olup aşı yaptırmayanların nefes darlığı çektiğini görüyorum. Karantina sürecim bitince ve zamanı gelince 3'üncü doz aşımı da yaptıracağım. Aşıya bağlıyorum bu rahatlığımı" dedi.

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