Aşılı olan çok hafif atlattı! 33 koronavirüs hastası hamileden 32’si aşısız

Büşra Özgen, çift doz aşılı olduğu için hastalığı hafif geçirdi. Büşra Özgen, 7 aylık hamileyken rutin kontrolde PCR test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek "Hastalığı çok kolay atlatıyorum. Hiçbir belirtim yoktu. Rutin kontrole geldim ve önlem amaçlı PCR testi yaptılar ve pozitif olduğumu öğrendim. Aşı olduğum için hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Gebelerin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Covid-19 pozitif olup aşı yaptırmayanların nefes darlığı çektiğini görüyorum. Karantina sürecim bitince ve zamanı gelince 3'üncü doz aşımı da yaptıracağım. Aşıya bağlıyorum bu rahatlığımı" dedi.