Aşılı-aşısız çatışmasıyla hedef AK Parti mi? Yeni provokasyon: TESK'ten 'aşısız işçi çalıştırmayın' genelgesi

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Son günlerde aşıya karşı tereddüt yaşayan ve olmak istemeyen vatandaşlara yönelik ayrımcılık dili kullanılması ve toplumun böylece ikiye bölünmeye çalışılması dikkat çekiyor.

"Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonunun ardından şimdi de "Aşı olmayana iş yok" provokasyonu yapıldı. Özellikle kaos peşinde koşan AK Parti karşıtı medya organları tarafından aşılı-aşısız çatışması çıkarılmaya çalışılırken, hükümet ise yanlış kararlar vermeye zorlanıyor.

Küreselci medya, AK Parti hükümeti 'zorunlu aşı'ya zorlanıyor

Uzman doktorlar bile aşının bulaşmayı engellemediğini, yan etkilerinin daha sonra ortaya çıkabileceğini, aşı olmak için kimsenin zorlanamayacağını söylerken, AK Parti Hükümeti'ni "zorunlu aşı"ya zorlayan küreselci medya organları ve bazı sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara dayatmada bulunması tepki çekiyor.

İkna etmek yerine dayatmalar yapılması tepki çekiyor

Vatandaşların ikna edilmesi yerine dayatmalarla aşılı-aşısız çatışması çıkarmak isteyen fitne odaklarının ateşine odun taşıyan sivil toplum kuruluşları, bilerek veya bilmeyerek provokasyonlara girişiyor.

Aşılı-aşısız ayrımcılığı için 81 ile genelge

"Aşı olmayanlara ekmek yok, fırınımıza almayacağız" sözleri ile provovokatif açıklamasıyla tepki çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın ardından bu kez Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ile "aşısız işçi çalıştırmayın" genelgesi gönderdiğini açıkladı.

Ülke genelinde TESK'e bağlı 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3200 odaya gönderilen genelgeyle aşı çağrısı yapıldı.

"Aşının bu yeni varyantta da ne kadar etkili olduğunu ispata gayret ettik"

Esnafın kapanmaması adına genel gönderdiğini iddia eden Palandöken, yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde esnafın çekmiş olduğu sıkıntıların tekrarlanmaması için 2 milyonun üzerindeki işyerimiz ve çalışanlarımızla nerdeyse toplumun 10 milyona yakın insanımızın aşılanması için teşviki gayretler sarf ediyoruz. İlgili meslek odalarına genelge yaptık. Aşının bu yeni varyantta da ne kadar etkili olduğunu ispata gayret ettik. '' ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde TESK'e bağlı 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3200 odaya gönderilen genelgeyle aşı çağrısı yapıldı.

''Aşısız hem yanımızda çalışmayacak''

Palandöken, ''Eminim ki aşısız hem yanımızda çalışmayacak, hem de aileleriyle birlikte ülkemizde aşısız insan kalmaması için gayret sarf edilecek. Aşı kampanyalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Herkesin aşılanmak suretiyle en azından can kaybının önüne geçilmesi.'' dedi.

"Teşvik edici broşürler bulundurulacak"

Ayrıca aşının önemini anlatmak için hazırlanan broşürler işyerlerinde ve araçlarda bulundurulacak.

Bendevi Palandöken, ''İşyerlerinde, araçlarda ben aşımı oldum, siz oldunuz mu şeklinde teşvik edici broşürleri devam ettireceğiz. Zaten sağlık bakanlığımız, hükümet bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim yaptığımız broşürler vatandaşların farkındalığı açısından önemli.'' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Vatandaşlardan sert tepki: Anayasa suçu!

Açıklamanın ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken'e vatandaşlardan sert tepki geldi. "Ülkeyi TESK mi yönetiyor?" diye soran vatandaşlar, "TESK'in genelgesi hukuksuzdur", "Herkes kafasına göre kanun çıkarıp uyguluyor, Dingo'nun ahırı mı burası?", "TESK Başkanı, insan hakları ihlali yaparak Anayasa suçu işliyor", "TESK başkanı denilen şahıs kendisini kim sanıyor? Kullanılan bu dil farkındalık oluşturma dili mi?", "Bu bölücülüktür" gibi tepkilerde bulundu.

Vatandaşlar, hükümetin STK ve iş yerlerinin aşı dayatmalarına karşı milyonlarca kişiyi koruma çağrısı yaptı.

Aşı çağrılarının yerini tehditler alırken yeni atılan adımlar, AK Parti hükümetiyle vatandaşların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı şeklinde değerlendirildi.

İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları: