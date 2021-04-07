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Korona Virüs Aşılarınızı iftardan sonra da olabilirsiniz
Korona Virüs

Aşılarınızı iftardan sonra da olabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutan insanların sırası gelmesi durumunda aşı olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:12:00 -
Aşılarınızı iftardan sonra da olabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutan insanların sırası gelmesi durumunda aşı olabileceğini, besleyici ve enerji verici olmadığı için aşının orucu bozmayacağını açıklarken, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programında belirttiği gibi kamu ve özel hastaneler gece 24’e kadar açık kalacak. Aşı sırası gelen vatandaşlar iftardan sonra da kendilerine en yakın hastaneden randevu alarak aşı olabilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün, hangi aşı olursa olsun mutlaka aşı olunması gerektiğini belirterek koronavirüs aşısının grip aşısında olduğu gibi yılda bir kere uygulanmak zorunda olacağı uyarısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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