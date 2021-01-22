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Korona Virüs Aşılarını yaptırarak halka örnek oldular
Korona Virüs

Aşılarını yaptırarak halka örnek oldular

Sağlık Bakanı’nın ilk günkü çağrısına uyan liderler aşılarını yaptırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:07:00 -
Aşılarını yaptırarak halka örnek oldular

Bu kapsamda dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi’nde oluşturulan aşı uygulama odasında aşı olan Şentop, “Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. Aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşının faydalı olduğunu gösteriyor” dedi. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı oldu. Burada konuşan Çelebi, “Aşılanma ile birlikte inşallah çok kısa zamanda bu salgını kontrol altına alacağız. Milletimiz devletine, sağlık çalışanlarına, sağlık ekibine güvensin. Biz güveniyoruz ve herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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