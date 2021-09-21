Aşıları ihmal etmeyin! Grip aşısı yaptırmak bu yıl çok daha önemli!

Saydan, bu sene grip aşısını yaptırmanın Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak “Grip aşısı insanı koronavirüse karşı korumaz. Ancak koronavirüs bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip. Bu nedenle gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyük. Grip ve Kovid-19'u eş zamanlı geçirmek çok ağır tablolar çıkarır. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu, ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır” dedi.