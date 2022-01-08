Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi hissedilmeye başlandı. Vatandaşlar ise artan vakaların sebebini merak ediyor. Peki, aşı oranına rağmen neden vakalar arttı?

Aşılara rağmen neden vakalar artıyor? Korona vakaları neden artıyor?

Günlük vaka sayısı 60 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların bulaşmayı değil hastalığı ağır geçirmeyi engellediğini belirtti. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 136 milyon doz aşı yapıldı. Bakan Koca, “Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.