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Korona Virüs Aşılar ölümleri ne kadar önlüyor? İşte rakamlar!
Korona Virüs

Aşılar ölümleri ne kadar önlüyor? İşte rakamlar!

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Türk Bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs aşılarının ölümleri önleme oranlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 16:52:00 -
Aşılar ölümleri ne kadar önlüyor? İşte rakamlar!

 YENİ AKİT  ANKARA 

ABD’deki Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüsün Omicron varyantına karşı sinovac aşısının koroyuculuğunun az olduğunu belirterek bir dozda biontech olunması tavsiyesinde bulunmuştu.

Koronavirüs salgının Dünya genelinde yayılmasının ardından başta ABD olmak üzere tüm gelişmelerini takip eden ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, salgın ve önlemleri ile ilgili Türkiye’den sorulan sorulara sosyal medya hesabından cevap vererek tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

ABD’deki Türk bilim insanı Prof. Dr. Unutmaz, tam aşılarda koronavirüs hastalığının ölümcül bir hastalık olmadığını belirten paylaşımında şunları kaydetti:

“Covid aşılarının ölümleri önleme oranı:

- 65 yaş üstü 2 doz mRNA: %92

- 65 yaş üstü 3 doz mRNA: %99

- 50-64 yaş 2 doz mRNA: %95

- 50-64 yaş 3 doz mRNA: %99

- 50 yaş altı 2 doz mRNA: %97

- 50 yaş altı 3 doz mRNA: %100! Artık tam aşılılarda, Covid ölümcül bir hastalık değildir!”

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