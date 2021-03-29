'Aşılar nerede?' diyenler okusun! Sayı 15 milyonu aştı

Koronavirüs pandemisi hayatımıza girdiğinden beri salgına karşı yoğun bir savaş veriliyor. Bu savaşı en iyi veren ülkelerden birinin Türkiye olmasına karşın muhalefet ise her zamanki gibi manipülasyon yapmaya devam ediyor.

'Aşılar nerede?'

Türkiye'yi her platformda karalamak adına çalışmalar yürüten CHP ve ittifak ortakları, koronavirüs aşısıyla ilgili yalan algı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye koronavirüs aşı sayısında dünyanın birçok ülkesinin önünde yer alırken, CHP'li isimler meydan maydan gezerek 'hani aşılar nerede?' diyerek algı yapıyor. Ancak CHP'li bu isimlere Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak ceva veriliyor.

Aşı yapılan kişi sayısı 15 milyonu aştı

CHP ve ittifak ortakları 'Aşılar nerede?' diye yaygara koparırken, Türkiye'de aşı yapılan kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgilere göre, bugün itibariyle Türkiye'de aşı yapılan kişi sayısı 15 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı, bu rakamlarla yalan algı oluşturmaya çalışan CHP'lilere en güzel cevabı verdi.