Aşılar mutasyonlu virüs üzerinde de etkili olacak mı?

ABD'de çalışmalarına devam eden Virolog Dr. Semih Tareen, aşıların çok yönlü bağışıklık sağladığını belirtti. Dr. Tareen, "Virüsün bir kısmında mutasyon olsa ya da bir kısmı aşıdaki bir antikordan kaçsa bile aşının oluşturduğu diğer toplam antikorlardan kaçma ihtimali çok düşüktür. Dolayısıyla bu mutasyonların aşıyı etkisiz kılacağına dair bir endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu virüs nedir?

İlk olarak İngiltere'de meydana çıkan ve bütün dünyada aşıların işe yarayıp yaramayacağı konusunda endişelere sebep olan mutasyon hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Tareen, şunları da söyledi: "Mutasyonlar genellikle yanlış anlaşılıyor. Her canlı mutasyon geçirir ve bu çok normal. Virüsler de mutasyon geçirir. Bugüne kadar SARS-COV-2’de (Covid-19'a sebep olan virüs) binlerce mutasyon kombinasyonu oldu. Verilere baktığımız zaman 30 bine yakın mutasyon kombinasyonu var. İngiltere’deki mutasyon kombinasyonu da bunlardan bir tanesi. Sadece İngiltere’de 2 bin mutasyon görüldü. Bu çok normal. Fakat bu en son görülen mutasyon kümesi ilgi çekti. Çünkü istatistiksel olarak daha sıkça görülmeye başlandı. Daha sıkça dediğim, diğer mutasyon varyantlarına kıyasla bu özel küme varyantı daha sıkça görülmeye başlandı."