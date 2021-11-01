Aşılanırsak 2022’nin ilk yarısı salgın biter

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin günlük vaka sayılarını değerlendirdi.

Vakaların bir süredir 25- 30 binli rakamlarda sabit kaldığını belirten Prof. Dr. Şener, "Bu sabit tablo ne yazık ki pikler halinde karşımıza çıkacak. Çünkü aşılama hızımız iyice geriye doğru gitmeye başladı. 3'üncü dozunu olmaya gitmiyorlar. Aşılamaya karşı ayak direyen bir grup da var ve bu grup ne yazık ki, 65 yaş üstünde değil. Yoğun bakıma yatış riskleri var. Yakın vadede hastane ve yoğun bakıma yatış oranlarında, yatak doluluk oranlarında artış söz konusu olabilir. Günlük 30 bin vaka sayıları üstüne pikler ve sıçramalar görebiliriz. Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi konular gündeme gelir. Şu anda gündemimizde yok, ama bu hiçbir zaman gündemimize gelmeyecek, gündemimizden tamamen çıktı diyemeyeceğiz” dedi.

Çok üzücü olur

Salgının bitmesiyle ilgili çeşitli öngörüler olduğunu da kaydeden Şener, "Delta-Delta Plus varyantının gündeme gelmesiyle birlikte toplumsal bağışıklık dediğimiz oranın yüzde 85'e çıkmasını bekliyoruz. Türkiye'de çift doz aşılanmaya birlikte bu oran yüzde 70'lerde. Bu kış dönemini eğer minimum hasarla atlatırsak 2022'nin ilk yarısında kişisel olarak tahmin ediyorum ki Türkiye'de Kovid-19 artık endemik hale gelecektir. Gündemden düşecektir. Ama aşılama oranlarımızı yüzde 85 bandına çıkaramazsak, 2022’de hala dâhâ Kovid-19'u konuşup, aşılanın çağrıları yapmaya devam edeceğiz. Elimizde aşılarımız ve milli aşımız olmasına rağmen böyle olması da çok üzücü olur” uyarısı yaptı.