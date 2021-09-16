Aşılananların ölüm oranı açıklandı!

Koruyuculuğu hala tartışılan Covid-19 aşıları ile ilgili en kapsamı ve bilimsel araştırma İngiltere'de yapıldı. Yapılan incelemelere göre, koronavirüs aşısı olanların ölme oranı binde 5 olarak hesaplandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçen yıl ocak-temmuz ayları arasında koronadan ölen 51 bin 281 kişi incelendi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin duyurduğu verilere göre, aşısı tam olanların koronadan ölme ihtimali, aşısızlara ve tek doz olanlara göre çok düşük. PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256'sının (yüzde 0,5) öldüğü belirtildi.

Ülkede çift doz aşısı tamamlananların oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurul, aşılardan sonra hayatını kaybedenlerin çocğunn kronik hasta, bağışık sistemi zayıf ve sıklıkla erkek olduğunu aktardı. Can kayıplarının yaş ortalamasının da 84 olduğu ilan edildi.