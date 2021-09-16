  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkeyi sarsan olay: Binadan 10 ceset çıktı
İstanbul'da feci kaza
Çin'de korkutan deprem
HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Korona Virüs Aşılananların ölüm oranı açıklandı!
Korona Virüs

Aşılananların ölüm oranı açıklandı!

Koronavirüs aşısı olanların ölüm oranı binde 5 olarak hesaplandı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 51 bin kişinin sadece 256'sı çift doz aşılı çıktı. 256 kişinin de çoğunun 80 yaş üstü ve kronik hasta olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 07:20:00 -
Aşılananların ölüm oranı açıklandı!

Koruyuculuğu hala tartışılan Covid-19 aşıları ile ilgili en kapsamı ve bilimsel araştırma İngiltere'de yapıldı. Yapılan incelemelere göre, koronavirüs aşısı olanların ölme oranı binde 5 olarak hesaplandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, geçen yıl ocak-temmuz ayları arasında koronadan ölen 51 bin 281 kişi incelendi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin duyurduğu verilere göre, aşısı tam olanların koronadan ölme ihtimali, aşısızlara ve tek doz olanlara göre çok düşük. PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256'sının (yüzde 0,5) öldüğü belirtildi.

Ülkede çift doz aşısı tamamlananların oranı yüzde 90'a ulaştı. Kurul, aşılardan sonra hayatını kaybedenlerin çocğunn kronik hasta, bağışık sistemi zayıf ve sıklıkla erkek olduğunu aktardı. Can kayıplarının yaş ortalamasının da 84 olduğu ilan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay