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Korona Virüs Aşılamada sayı 34 milyona yaklaştı
Korona Virüs

Aşılamada sayı 34 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 712 bin 157'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:57:00 -
Aşılamada sayı 34 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 16 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 695 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 712 bin 157 olarak gerçekleşti.

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.

3 büyükşehirde uygulanan doz miktarı

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 512 bin 481, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 236 bin 933, toplamda 5 milyon 749 bin 414,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 702 bin 674, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 77, toplamda 2 milyon 852 bin 751,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 599, ikinci doz aşı sayısı 939 bin 978, toplamda 2 milyon 298 bin 577 doz olarak kayıtlara geçti.

 

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