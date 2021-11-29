Aşılama sayımız az olsa biz de kapanmıştık!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana dünya genelinde uyarıları dikkate almayan vurdumduymazlar nedeniyle vaka sayıları ve ölümler bir türlü düşmezken aşısız bırakılan Afrika’da ortaya çıkan Omicron adlı yeni varyant da dünyanın yeni korkusu haline geldi. Aşılanma oranı diğer ülkelere göre yüksek olsa da kurallara uymayanlar ve aşılarını tamamlamayanlar nedeniyle Türkiye’de de yeni bir dalga beklentisi yükseliyor.

Tüm dünyayı etkileyecek

Akit’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşısız ve tedbirsizler nedeniyle yeni ve daha bulaşıcı mutasyonların tüm dünyayı etkisi altına alacağını, şimdiden birçok ülkenin kapanma ve aşıyı zorunlu tutarak buna karşı önlem aldığını belirterek “Türkiye’de aşılama sayısı birçok ülkeye göre yüksek. Aşı sayısının yüksekliği ve tedbirler nedeniyle vakalar belli bir sayıda tutuluyor. Yoksa biz de kapanmış olurduk. Ancak aşı sayımızı daha da yükseltemezsek ileride kapanmaları konuşuyor olacağız” dedi.