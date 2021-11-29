  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Aşılama sayımız az olsa biz de kapanmıştık!
Korona Virüs

Aşılama sayımız az olsa biz de kapanmıştık!

Son haftalarda tüm dünyada koronavirüs vakaları artarken uzmanlar hemen her gün ortaya çıkacak yeni dalganın “Aşısızların pandemisi” olacağı uyarısında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:03:00 -
Aşılama sayımız az olsa biz de kapanmıştık!

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana dünya genelinde uyarıları dikkate almayan vurdumduymazlar nedeniyle vaka sayıları ve ölümler bir türlü düşmezken aşısız bırakılan Afrika’da ortaya çıkan Omicron adlı yeni varyant da dünyanın yeni korkusu haline geldi. Aşılanma oranı diğer ülkelere göre yüksek olsa da kurallara uymayanlar ve aşılarını tamamlamayanlar nedeniyle Türkiye’de de yeni bir dalga beklentisi yükseliyor.

Tüm dünyayı etkileyecek

Akit’e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşısız ve tedbirsizler nedeniyle yeni ve daha bulaşıcı mutasyonların tüm dünyayı etkisi altına alacağını, şimdiden birçok ülkenin kapanma ve aşıyı zorunlu tutarak buna karşı önlem aldığını belirterek “Türkiye’de aşılama sayısı birçok ülkeye göre yüksek. Aşı sayısının yüksekliği ve tedbirler nedeniyle vakalar belli bir sayıda tutuluyor. Yoksa biz de kapanmış olurduk. Ancak aşı sayımızı daha da yükseltemezsek ileride kapanmaları konuşuyor olacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer FD

Yargılanacakları günleri inşallah göreceğiz. Aşıya kurban ettiniz milleti.
  • Yanıtla
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!

"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsak, toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce..
Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?
Gündem

Mustafa Cengiz'i cenaze töreni bugün mü? Mustafa Cengiz cenazesi nerede?

Mustafa Cengiz cenaze namazı saat kaçta? Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pek çok kişi M..
MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı
Gündem

MHP'li isim, Oktar'ın 'kediciğine' şoku yaşattı

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı Serap Akıncıo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay