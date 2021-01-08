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Korona Virüs Aşılama programı ne zaman başlıyor?
Korona Virüs

Aşılama programı ne zaman başlıyor?

Türkiye'de aşılama programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Çin'den getirilen koronavirüs aşıları ne zaman uygulanacak? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yazılı açıklama yapıldı. Peki, Aşılama programı ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 00:15:00 -
Aşılama programı ne zaman başlıyor?

Bilim Kurulu Toplantısı sonası yazılı açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahettin Bakan Koca: "Acil kullanım onayı vererek aşı programına başlayacağız.

2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." açıklamasında bulundu. İşte Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama...

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