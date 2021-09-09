Aşılama oranı Almanya’da da çok düşük! ‘Dördüncü dalga sonbaharda kitlesel olarak artacak’

Enfeksiyon uzmanı Clemens Wendtner, “Bilimsel bir bakış açısından, koronavirüse karşı zaferi ilan etmekten çok uzak olduğumuzu açıkça görmeliyiz. Bunun nedeni ise aşılama oranının düşük olması” ded

“Sonbaharda artacak”

Münih’teki Schwabing Hastanesi'nin başhekimi olan Wendtner, asıl sorunun şu anda zar zor artan aşılama oranı olduğunu belirtti. Wendtner, bu şekilde ise koronaya karşı zaferin uzaklaştığını söyleyerek,"Birkaç hafta içinde burada hiçbir şey önemli ölçüde değişmezse, dördüncü dalga sonbaharda kitlesel olarak artacak, kliniklerde birçok korona hastasına bakmak zorunda kalacağız" açıklamasında bulundu.

“Delta’ya karşı risk büyük”

Dördüncü dalganın aşı yaptırmayanları tüm gücüyle vuracağını ve hastanelere gitmek zorunda bırakacağını belirten Wendtner, "Mevcut verilere göre bu grup insan için sürü bağışıklığı yoluyla bir koruma olmayacak. Aşı olanlar için Delta varyantı çok büyük sorun teşkil etmeyecek. Ancak aşısızlar için Delta'nın arka planına karşı risk gerçekten çok büyük, çok yüksek hastalanma riski taşıyorlar. Bu nedenle sadece aşı önerebilirim" diye konuştu.