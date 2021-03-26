Aşılama ne zaman tamamlanacak? Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın"

Aşılama uygulamasına ilişkin bir sorunun yöneltildiği Cumhurbaşkanı, "Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, sizden süratle bekliyoruz. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.