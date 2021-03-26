Aşılama ne zaman bitecek? Türkiye'de aşılama süreci ne zaman sona erecek?

Sağlık Bakanlığı, Alman aşısı Pfizer Biontech ve Çin aşısıyla aşılamaya hız kazandıracak. Alman aşısı öğretmenlerin ardından kritik görevlerde çalışan asker, polis gibi meslek gruplarına ve bir yaş grubuna daha uygulanacak. Peki, aşılama süreci ne zaman bitecek?

Aşılama ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan aşılamaların biteceği tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılama çalışmalarına ilişkin, "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Aşılama takvimi ve yerli aşı konusundaki çalışmaların sorulması üzerine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama konusundaki açıklamasının dünkü Bilim Kurulu ile yapılan müzakerelerin bir neticesi olabileceğini belirtti.

26 Mart kaç kişi aşı oldu?

26 Mart 2021 tarihi itibariyle Türkiye'de yapılan covid-19 aşı sayısı toplam 14.647.748 oldu.