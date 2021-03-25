Ülkemizde toplam 1 senedir koronavirüs görülüyor. Koronavirüs vaka sayıları zaman zaman düşüyor, zaman zaman yükseliyor. Vaka sayılarını azaltarak salgını yenmek için farklı tedbirler ve kısıtlamalar uygulanıyor. Ayrıca tüm dünyada aşı çalışmaları bir müddettir devam ediyor. Ülkemizdeki başarılı ve hızlı aşı çalışmaları diğer ülkelerin dikkatini çekiyor. Aşı çalışmaları devam ederken vatandaşlar, Aşılama ne zaman bitecek? Aşılama bitince salgın sona erecek mi? Sorularına yanıt arıyorlar.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Bakan Koca, toplantı sonrasında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada aşı çalışmalarının en geç Haziran ayı sonlarında biteceği ve salgın sürecinin kontrol altına alınacağı müjdesi verildi.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziz vatandaşlarım, size aylar önce söylediğim sözü hatırlayın: 'Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur.' İnsanlık Covid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor.

Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa, ne yazık ki giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı: 'Bu böyle ne kadar sürecek?' Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre; bugün için makul soru şudur: 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, aşılama tamamlandığında. Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır.

Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler güzel günler olacak.”