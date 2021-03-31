Aşılama ne zaman bitecek?
Aşılama ne zaman bitecek? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Koronavirüs salgınında aşı takviminin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından son dakika açıklamada bulundu. İşte aşılamanın biteceği tarih...
Aşılama takvimi vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve aşılama takvimi hakkında bilgiler vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Aşılama ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hedefimiz en geç Haziran ayının sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır." dedi.