Aşılama hızlandırılmalı, tedbirler artırılmalı

Altun, "Toplumun yüzde 80'i aşılanmadığı sürece hastalığı kontrol altına almamız mümkün değil. Bu oran, tüm ülkeler için geçerli. Aşımızı olacağız. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, maske kullanımı konusunda özen göstereceğiz. Bizim kent özelimizde Bulgaristan'dan çok sayıda turist ağırlıyoruz. Esnafımız, yurtdışından gelen turistler dükkanlarına girdiğinde mutlaka maske konusunda uyarmalı. Maskesiz olanları içeri almamalı. Aksi halde bu hastalık kendilerine de bulaşır. Ülkemizde iki ilde olduğu açıklandı ancak iki ilden daha fazlasının olduğunu öngörüyoruz” dedi.

Geçen yıla göre hastalığın görülme oranının benzer olduğunu ancak geçen yılki tedbirlerin uygulanmadığını ifade eden Altun, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yılbaşında eğlence mekanları için tedbir düzenlemesi yapacağını da duyurdu.