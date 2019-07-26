Asıl tehlike FETÖ’nün halka sızması!

FETÖ ile ilgili daha önce beş yazı yazdım. 17 Aralık 2014’te yazdığın ilk yazıda FETÖ’nün pek yakında terör örgütüne dönüşeceğini ve devletin bu örgütle yıllarca süren bir mücadeleye girmek zorunda kalacağını yazan sanırım ilk ve tek kişiyim. Bana göre bu bir kehanet değil, perşembenin gelişiydi. Şu anki korkum da on yıl sonra bu örgütün birileri tarafından aklanıp paklanıp tekrar başımıza bela edilme riskidir. İnşallah sular çekilince karıncalar tekrar balıkları yemez diye dua ediyorum.

Bir örgüt düşünün, tam elli yıl boyunca devleti ele geçirmek için eğitim, yargı, asker, polis, mali ve siyasi alanda her türlü sızma ve operasyon faaliyetlerini yürüttüğü halde hiç kimsenin haberi olmamış. Bu zaman zarfında üç darbe yaşandığı, sayısız sağ-sol ve koalisyon hükümetleri kurulduğu halde hiç kimsenin ruhu duymamış. Gelen her hükümet bu örgüte sahip çıkmış. Genelkurmay, Jandarma, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatlarından da hiçbiri bu acımasız örgütün farkına varmamış. Hatta 28 Şubat ihanetinde Müslüman yavruları camilere giremezken, okul kapılarında joplanırken bu örgüt Genelkurmay’da ağırlanıyordu. Buna sızıntı denebilir mi? Bunu hangi akıl kabul edebilir?

Her şey 27 Mayıs ihanetiyle başladı. 27 Mayıs 1960’ta başlayan darbe silsileleri aslında işgalden başka bir şey değildi. Düşünebiliyor musunuz 27 Mayıs ihanetinde Atatürk’ün arkadaşı ve başbakanı olan Cumhurbaşkanı Celal Bayar zindana atıldı. Yaş haddinden idamdan kurtuldu. Atatürk’ün vekil yaptığı dönemin başbakanı Adnan Menderes, Atatürk’ün bile alamadığı Kıbrıs’ı İngilizlerden kurtaran dahi diplomat dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve milleti açlıktan kurtaran maliye bakanı Hasan Polatkan, hatta Atatürk’ün silah arkadaşı 6. Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut Paşa işkenceyle şehit edildiler. O yıllarda resmen sürek avı başlatılmıştı. Nice aydınlar, hocalar ve halk zindanlara tıkıldı. Bu iğrenç işgal yirmi yıl bayram olarak kutlandı. İşte FETÖ denilen hain, bu şartlarda Müslüman yavrularını paketlemek için devleti ele geçiren darbeci, işgalci hainler tarafından kurgulandı. Yani anlayacağınız, FETÖ bir sızıntı değil, NATO ve içerdeki hain konsorsiyum tarafından işgali sürdürmek için büyütülen ahtapotun bir koludur.

PKK dahil bütün terör örgütleri ve sivil görünümlü daha nice örgütler yine bu ihanet ittifakının argümanlarından başka bir şey değildir. Bizden olan saplar olmasa, balta bize zarar veremez. Bu önce çocuklarımızı ve halkımızı bu tür örgütlerin elinden kurtarmalı, bir yandan da her türlü imkanlarla içimizdeki saplarla mücadele edilmelidir.

Doksanlı yıllarda rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bir gazeteciye, FETÖ, derin devletin adamıdır dediği rivayet edilir. Tabii ki Türkiye’de maalesef konuşan bilmez, bilen konuşmaz; zira konuşanlar çok yaşamaz demişlerdir. FETÖ ile ilgili gerçekler hâlâ riskli olmalı ki hiçbir yetkili ya da araştırmacı gerçeklerden söz etmiyor. Herkes laf olsun torba dolsun kabilinden boş sloganlarla ve tribüne yönelik hamasi konuşmalarla günü kurtarıyor. Bugüne kadar FETÖ ile ilgili somut bir çalışmanın yapılamaması beni derinden endişelendiriyor. Mehmet Ağar’ın dediği gibi bir tuğla çekilirse bina üzerimize çökecekse, hâlâ bir arpa boyu yol almamışız demektir. Halbuki tam bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bugünlerde bizi yalnızca gerçekler kurtarabilir.

Asıl endişeli durum FETÖ’nün devlete sızması değil, bizzat halka sızmasıdır. FETÖ devletten şu veya bu şekilde temizlenebilir, fakat halktan nasıl temizlenecek. Maalesef göz göre göre devşirilen milletin çocuklarına yönelik rehabilite edici hiçbir faaliyet görülmediği gibi, geleceğe dair de herhangi bir planlama söz konusu değildir. Adamın oğlu, kızı, damadı, gelini, yeğeni… bu acımasız örgütün pençesine düşmüş, ne yardan geçebiliyor ne serden. Bir zamanlar Allah’ın varlığını ispatlamaya ve ateizmle mücadele eden örgütün ibadet tabanı ya deist ya da ateistliğe kayıyor. Müslüman yavruları tarihte görülmemiş bir şekilde dinden uzaklaşırken Diyanet hiçbir varlık gösteremiyor, İslamcılar ise birbirini yemekle meşgul. Bir yandan da FETÖ’den çok daha sapkın herifler son sürat halkı ifsat etmeye devam ediyor.