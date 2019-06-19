Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı bir yer bulabilmektir

Musa Ordu

Çok ehemmiyetli olarak gördüğüm şu hususu da ifade etmek istiyorum ki, AK PARTİ’nin milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik yetiştirme politikası yok mudur? Okullarda okutulacak olan ders kitaplarının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ele alınıp yeni baştan Dinimize, Milli kültürümüze uygun olarak hazırlanması imkansız bir şey midir.? TRT Genel Müdürü Devletin bir memuru olduğuna göre, ona kısa yoldan talimat verip, TRT’nin kullandığı ve bize ters gelen birçok uydurukça kelimelerin kullanılmasına mani olunamaz mı.? Geçmişte CHP’nin tayin ettiği Milli Eğitim Bakanları ile TRT Genel Müdürleri bu meseleleri kendi düşüncelerine uygun olarak, çok kısa bir zamanda halletmişlerdir. Kanaatime göre buna benzer meseleleri, AK PARTİ’nin de bugüne kadar çoktan halletmesi icap ederdi. Çünkü, AK PARTİ’ye oy verenlerin büyük bir çoğunluğu bu meseleler ile alakalı icraatı yıllardan beri hasretle beklemektedir. Bu hususta çok geç kalınmış olmakla beraber, hiç değilse bundan sonra bu gecikmenin telafisi için bir an önce harekete geçilmelidir. Bir iktidarın ekonomik kalkınma ve kalıcı eserler yapması çok mühim olmakla beraber, tek başına bunlar yetmiyor. Nitekim yetmediği de açık bir şekilde görülmektedir.. Bunun en bariz örneği AK PARTİ iktidarının sadece İstanbul’a yapmış olduğu emsalsiz ve muhteşem hizmetlerdir. CHP’nin bu ilde yapmış olduğu hiçbir hizmet olmamasına rağmen, bugün seçimi kazanır hale gelmiştir. İfade etmek istediğim husus şudur ki, esas mühim olan, yapılan hizmetlere paralel olarak, gönüllere de hitap ederek, Milletin sinesinde kalıcı yer etmektir. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Asıl marifet, yapılan eserlerin yanı sıra, Milletin gönlüne giden yollar, köprüler de inşa etmek suretiyle, Milletin gönlünde kalıcı bir yer bulabilmektedir.

Köprü demişken aklıma geldi. İzmit Körfezini geçmek için çok muhteşem Gazi Osmanpaşa Köprüsü yapıldı. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Fakat öyle bir geçiş ücreti tespit edildi ki, sanki kimse geçmesin dercesine, 2019 yılı için taksilere 103.03 TL, TIR’lara da 327.65 lira tarife konuldu. Tespit edilen bu miktar fahiş bir ücrettir. Araba sahibi olanların hepsini zengin olarak kabul etmek doğru bir düşünce tarzı değildir. Alınan haberlere göre, tespit edilen bu tarifeden sonra köprüden geçen araç sayısının oldukça azaldığı ifade edilmektedir.

Dünyanın en büyük ve gururumuz olan İstanbul Havaalanı yapıldı. Hakikaten takdire şayan, bütün Dünyanın gıpta ile baktığı muhteşem bir eser oldu. Bir ehemmiyetli mesele de şudur ki, yapılan birçok tayinler, bölgecilik, ırkçılık, hatta tarikatçılık esas alınarak eş dost hatırına binaen yapılmaktadır. Böyle olunca da partiye sadakat, liyakat ve kabiliyet ikinci planda kalmaktadır

AK PARTİ’ye bir ders verelim diyen, ancak, iktidarın bütün nimetlerinden namütenahi bir şekilde faydalanmak suretiyle, adeta bir eli yağda, bir eli balda yaşayan AK PARTİ’li vatandaşlarımız ile hangi düşünce ve partiye mensup olursa olsun, makul düşünen, bütün sağ duyu sahibi insanlarımızın akıllarını başlarına toplayıp Beka Meselesi olarak REİSE sahip çıkmaları icap etmektedir. Zira, bu durum bir şahıs meselesi olmaktan çıkmış olup, mühim bir memleket meselesi haline gelmiş bulunmaktadır. Tabii ki, anlayana, bilene.