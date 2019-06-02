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Aşıklık geleneği Bağcılar’da yaşatıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahneye çıkan aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Bağcılarlılara keyifli bir gece yaşattı.

02 Haziran 2019 Pazar 14:30
Aşıklık geleneği Bağcılar’da yaşatıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinde sahneye çıkan aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Bağcılarlılara keyifli bir gece yaşattı. “Halkın sesi” olarak tanımlanan ozanlar, sazları ve sözleriyle toplumun her kesimden insanı bir ve beraber olmaya davet etti.



“Kültürün bağı Bağcılar” sloganıyla 24 yıldır Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen Ramazan etkinlikleri birbirinden renkli programlarla devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her gece dalında uzman isimlerin ağırlandığı etkinliklere Anadolu kültürünü yansıtan ve halkın sazlı sözlü sesi olan aşıklar, konuk oldu.



Aşıkların atışmalarını heyecanlı bir şekilde izlediler


İftardan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda sahneye çıkan aşıklar Mustafa Aladağ, Orhan Üstündağ, Temel Turabi ve Ozan Poyrazoğlu coşkuyla karşılandı. Deyişler, koçaklamalar ve türkülerle dolu bir konser sunan ozanlar, alanı dolduranlardan büyük alkış aldı. İlçe sakinleri ilerleyen dakikalarda aşıkların atışmalarını ise heyecanlı bir şekilde izledi. Halkın bağrından kopan aşıklar, programın sonunda sazlarıyla toplumsal mesaj verdi. Sırayla sazlarının teline vuran aşıklar, kendilerini izleyen toplumun her kesiminden vatandaşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:30
  1. kültür
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